BTSジミンが犬とじゃれ合う“天使の笑顔”に反響、V＆ジンの舞台裏とJ-HOPEとの“ほっこり”なやりとりも話題「癒しすぎる」

【写真】BTSジミンが公開したワールドツアーの舞台裏【動画】BTSを癒すツアー犬のストーニー

BTSのJIMIN（ジミン）が、Instagramを更新。犬と戯れる姿など多数のオフショットを公開した。

■BTSジミンにJ-HOPEが「公演行くよ～」

JIMINが公開したのは、ワールドツアーの合間に撮影された12枚の写真と動画。1、6枚目では、ツアーに同行している犬のストーニーと戯れる姿をアップしている。1枚目ではストーニーの耳をそっと摘んでジミンが満面の笑顔を浮かべ、6枚目では髪をお団子に縛ったジミンが優しくストーニーの頭を撫でる。心から可愛がっていることがよく伝わってくる写真だ。

2枚目は、舞台裏の移動カートに乗る姿。隣に座るV（ヴィ）がハンドルを握り、笑顔で運転している。3枚目はテンガロンハットを被り休憩中のジミン。また8枚目では演出で使われる青いマントにくるまった姿を公開し、9枚目では同じくマントに身を包んだJIN（ジン）が、メンバーにキックしてじゃれ合う姿を動画でこっそりと撮影した。

なお、この投稿は6月12日の夜に公開。この日は『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の釜山公演が行われたが、開演が大幅に遅延し、ジミンはその待機中に投稿をしていた。そのためコメント欄にはジンから「インスタに投稿する時間かな？」、J-HOPEから「公演行くよ～ジミナ～」とツッコミが入り、ジミンも「出演させてください」と返信している。

SNSでは「楽しく遊んでるジミンちゃん可愛い！」「両方子犬じゃないか」「癒しすぎる」「犬に向ける笑顔が天使」「仲良しなメンバーたちのやり取りにほっこり…」と反響が起こっている。