・サムコが続急騰、２６年７月期業績予想及び配当予想を上方修正

・インフォメテはＳ高カイ気配、関西電と技術協業を開始

・リッジアイが一時Ｓ高、大手既存顧客からの案件の大型化などで２６年７月期業績予想を上方修正

・リンクユーＧがＳ高カイ気配、マンガサービス事業好調で２～４月期は営業損益が黒字転換

・村田製は急騰、リスクオン地合いでＭＬＣＣ需要期待の資金が加勢

・ＨＩＳは大幅反落し年初来安値更新、２６年１０月期は一転最終赤字の見通しに

・野村原油など原油ＥＴＦは大幅安、米イランが戦闘終結で合意と伝わりＷＴＩ急落

・ポールＨＤが大幅高、事業再編効果で第１四半期営業損益は黒字に転換

・三井ハイテクはＳ高カイ気配、２７年１月期は一転営業増益の見通し

・山王は大幅続伸、第３四半期営業益２．１倍で通期計画を超過

・ＦＥＡＳＹが５連騰、２６年１０月期業績予想及び配当予想を上方修正



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出所：MINKABU PRESS