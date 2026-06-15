グランドニッコー東京 台場で北海道ビュッフェ開催！ 北海道産牛ローストビーフやスープカレー、釧路名物「勝手丼」も食べ放題
◆グランドニッコー東京 台場で北海道ビュッフェ開催！ 北海道産牛ローストビーフやスープカレー、釧路名物「勝手丼」も食べ放題
グランドニッコー東京 台場のビュッフェレストラン「GARDEN DINING」にて、2026年7月3日（金）から9月27日（日）までの金・土・日・祝日限定で、北海道の味覚と名物グルメを楽しむ「北海道フェア」を開催。
北海道産牛のローストビーフや札幌発祥のスープカレーなど、北海道各地の食材と食文化をビュッフェスタイルで満喫できるのが魅力。緑と光あふれる開放的な空間で、北の大地が育んだ多彩な味わいを心ゆくまで楽しんで。
この記事の要約レポート
・グランドニッコー東京 台場のビュッフェレストラン「GARDEN DINING」で、「北海道フェア」を開催
・北海道産の食材と名物料理がビュッフェ形式で楽しめる。期間は2026年7月3日（金）から9月27日（日）までの金・土・日・祝日限定
・「北海道産殻付きホタテの浜焼きスタイル バター醤油の香り」は1人1皿限定の特別メニュー
・「北海道産牛のローストビーフ」や「札幌スープカレー」、「北海道ラーメン」などご当地グルメが目白押し
・「北海道産野菜のチーズフォンデュ」や、好みの具材をトッピングできる釧路名物「勝手丼」も必食
香ばしいホタテの浜焼きや北海道産牛のローストビーフに注目
1人につき1皿限定で提供される「北海道産殻付きホタテの浜焼きスタイル バター醤油の香り」は、ホタテの濃厚なうまみと、食欲をそそるバター醤油の香りが広がる1品。
さらに、丁寧に火入れされた「北海道産牛のローストビーフ」や、札幌の名物グルメ「札幌スープカレー」、味噌・醤油の2種類の味わいが楽しめる「北海道ラーメン」など、バラエティ豊かなこだわりのメニューが用意される。
濃厚なチーズフォンデュや勝手丼、リッチな味わいのスイーツも
北海道の野菜を濃厚なチーズにからめて味わう「北海道産野菜のチーズフォンデュ」は、野菜の甘みやチーズのコクが重なる満足感のある1品。釧路名物の「勝手丼」は、自分で好みの具材を組み合わせて作れるのがうれしい。
食後のデザートには、北海道産ハスカップを使用した「パウンドケーキ」をはじめ、北海道産のクリームチーズを使用した「キャラメルチーズケーキ」や、口どけのよい「北海道産マスカルポーネチーズのティラミス」など、心を満たすスイーツがずらり。
夏の北海道を旅しているかのような気分で、北の大地の恵みを心ゆくまで堪能してみてはいかが。
◆ビュッフェの会場は？
台場駅直結ホテルのオールデイビュッフェで季節ごとの美食に酔いしれる
グランドニッコー東京 台場の「GARDEN DINING」は、外光が降り注ぐナチュラルな雰囲気のレストラン。緑豊かなテラス席を有しているから、春から秋にかけては季節感あふれる爽やかなテラスでも食事を楽しめる。天井が高く開放的な空間で、上質な時間を過ごして。
グランドニッコー東京 台場のビュッフェレストラン「GARDEN DINING」にて、2026年7月3日（金）から9月27日（日）までの金・土・日・祝日限定で、北海道の味覚と名物グルメを楽しむ「北海道フェア」を開催。
北海道産牛のローストビーフや札幌発祥のスープカレーなど、北海道各地の食材と食文化をビュッフェスタイルで満喫できるのが魅力。緑と光あふれる開放的な空間で、北の大地が育んだ多彩な味わいを心ゆくまで楽しんで。
・グランドニッコー東京 台場のビュッフェレストラン「GARDEN DINING」で、「北海道フェア」を開催
・北海道産の食材と名物料理がビュッフェ形式で楽しめる。期間は2026年7月3日（金）から9月27日（日）までの金・土・日・祝日限定
・「北海道産殻付きホタテの浜焼きスタイル バター醤油の香り」は1人1皿限定の特別メニュー
・「北海道産牛のローストビーフ」や「札幌スープカレー」、「北海道ラーメン」などご当地グルメが目白押し
・「北海道産野菜のチーズフォンデュ」や、好みの具材をトッピングできる釧路名物「勝手丼」も必食
香ばしいホタテの浜焼きや北海道産牛のローストビーフに注目
1人につき1皿限定で提供される「北海道産殻付きホタテの浜焼きスタイル バター醤油の香り」は、ホタテの濃厚なうまみと、食欲をそそるバター醤油の香りが広がる1品。
さらに、丁寧に火入れされた「北海道産牛のローストビーフ」や、札幌の名物グルメ「札幌スープカレー」、味噌・醤油の2種類の味わいが楽しめる「北海道ラーメン」など、バラエティ豊かなこだわりのメニューが用意される。
濃厚なチーズフォンデュや勝手丼、リッチな味わいのスイーツも
北海道の野菜を濃厚なチーズにからめて味わう「北海道産野菜のチーズフォンデュ」は、野菜の甘みやチーズのコクが重なる満足感のある1品。釧路名物の「勝手丼」は、自分で好みの具材を組み合わせて作れるのがうれしい。
食後のデザートには、北海道産ハスカップを使用した「パウンドケーキ」をはじめ、北海道産のクリームチーズを使用した「キャラメルチーズケーキ」や、口どけのよい「北海道産マスカルポーネチーズのティラミス」など、心を満たすスイーツがずらり。
夏の北海道を旅しているかのような気分で、北の大地の恵みを心ゆくまで堪能してみてはいかが。
◆ビュッフェの会場は？
台場駅直結ホテルのオールデイビュッフェで季節ごとの美食に酔いしれる
グランドニッコー東京 台場の「GARDEN DINING」は、外光が降り注ぐナチュラルな雰囲気のレストラン。緑豊かなテラス席を有しているから、春から秋にかけては季節感あふれる爽やかなテラスでも食事を楽しめる。天井が高く開放的な空間で、上質な時間を過ごして。