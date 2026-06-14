きょう6月14日（日）第10話（最終話）を放送した日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』。

Huluでは、地上波本編では描かれなかったミンソク（志尊淳）と桃子（仁村紗和）の“愛らしい一日”を描いたHuluオリジナルストーリー第10.5話「思い出せない記念日」を独占配信開始！

Hulu：https://www.hulu.jp/ten-strokes-to-you/

突然ミンソクから「明日、記念日だね」と告げられた桃子。しかし、桃子にはまったく心当たりがなく大混乱！ミンソクが診療所を訪れる夜7時までに、“謎の記念日”の正体を突き止めることはできるのか――!? 桃子の悩む姿を前に立ち上がったのが、風見診療所のメンバーたち。過去の二人のやり取りを振り返りながら、記念日の謎に迫っていく。ミンソクと桃子の“これまで”と“これから”を味わうことができるスペシャルなサイドストーリー。

Huluオリジナルストーリー第10.5話 PR映像：https://youtu.be/iK5_mJTHh8g

■「10回切って倒れない木はない〜Huluオリジナルストーリー〜」第10.5話「思い出せない記念日」あらすじ

最終話から少し後のお話。

「明日、記念日だね」

突然のミンソクからの言葉に慌てふためく桃子。 全く身に覚えのない“謎の記念日”の正体とは!?

タイムリミットは、ミンソクが診療所にやってくる夜7時。

そこで、風見診療所のメンバーたちが【特別捜査班】を結成！過去の二人のやり取りから、記念日の謎を推理していく。さらに、映里（長濱ねる）も現れて…!?

果たして桃子は無事に正解を導き出せるのか？ “ドタバタ推理劇”が今、幕を開ける！

■「10回切って倒れない木はない〜Huluオリジナルストーリー〜」第10.5話「思い出せない記念日」概要

企画：秋元康

キャスト：

志尊淳

仁村紗和

長濱ねる

みりちゃむ（大木美里亜）

松岡卓弥（MATSURI）

でんでん

脚本：松島瑠璃子

主題歌：AI 「It’s You」 (EMI Records/UNIVERSAL MUSIC)

音楽：はらかなこ

演出：上野詩織

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/

Hulu：https://www.hulu.jp/ten-strokes-to-you/

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