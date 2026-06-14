三宮の駅南側に“灯台のような”新スポット誕生へ 「神戸市役所本庁舎2号館」再整備…上層にコンラッドなど
「神戸市役所本庁舎2号館再整備事業」建設工事が、本格的にスタートする。建築から60年以上が経過し、老朽化が進んだ神戸市役所本庁舎2号館を民間事業者のノウハウを活用して建て替えるもので、灯台のように遠くからも港町神戸を感じられるランドマークになるという。
【画像多数】「神戸市役所本庁舎2号館」再整備後の外観・内観イメージ…気軽に立ち寄れる広場も
同事業は、オリックス不動産を代表企業として、阪急阪神不動産、関電不動産、大和ハウス工業、芙蓉総合リース、竹中工務店、安田不動産から構成されるコンソーシアムが手がける。神戸市と連携して「神戸の未来をけん引する交流・創造拠点づくり」に取り組む。
繁華街である三宮駅周辺と旧居留地や再整備が進むウォーターフロントエリアを行き来する中間点に位置。市役所機能のほか、商業機能、屋上庭園を複合的に配置し、滞在・回遊できる場を創出する。
低層部は、公共空間となる「（仮称）市民利用空間」のほか、開放的な正面エントランス前空間やサンクンガーデン（半地下広場）などを整備。また、フラワーロード沿道に面した地上1・2階、さんちかや地下鉄海岸線三宮・花時計前駅とつながる地下1階を含む3フロアに、地域の魅力を発信するなど個性あるさまざまな飲食・物販・サービス店舗を配置する。
高層階には、兵庫県初進出となるヒルトンのラグジュアリーブランド「コンラッド神戸」が開業する。50平方メートルを中心とする136室の客室のほか、ラウンジ、レストラン、バー、フィットネス、スパ、プール、また、宴会や会議需要にも対応する約500平方メートル のボールルームなどを備える。
■事業概要
事業名称：神戸市役所本庁舎2館再整備事業
所在地：神戸市中央区加納町6丁目5番1号
計画地面積：約4,900平方メートル
延床面積：約77,000平方メートル
建築面積：約4,350平方メートル
構造・規模：
鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造
地下2階、地上29階、塔屋1階
建物高さ：約135メートル
主要用途：
行政機能：市庁舎、（仮称）市民利用空間
民間機能：ホテル、オフィス、商業
今後のスケジュール（予定）
本格着工：2026年6月
竣工：2029年9月（以降順次供用開始予定）
【画像多数】「神戸市役所本庁舎2号館」再整備後の外観・内観イメージ…気軽に立ち寄れる広場も
同事業は、オリックス不動産を代表企業として、阪急阪神不動産、関電不動産、大和ハウス工業、芙蓉総合リース、竹中工務店、安田不動産から構成されるコンソーシアムが手がける。神戸市と連携して「神戸の未来をけん引する交流・創造拠点づくり」に取り組む。
低層部は、公共空間となる「（仮称）市民利用空間」のほか、開放的な正面エントランス前空間やサンクンガーデン（半地下広場）などを整備。また、フラワーロード沿道に面した地上1・2階、さんちかや地下鉄海岸線三宮・花時計前駅とつながる地下1階を含む3フロアに、地域の魅力を発信するなど個性あるさまざまな飲食・物販・サービス店舗を配置する。
高層階には、兵庫県初進出となるヒルトンのラグジュアリーブランド「コンラッド神戸」が開業する。50平方メートルを中心とする136室の客室のほか、ラウンジ、レストラン、バー、フィットネス、スパ、プール、また、宴会や会議需要にも対応する約500平方メートル のボールルームなどを備える。
■事業概要
事業名称：神戸市役所本庁舎2館再整備事業
所在地：神戸市中央区加納町6丁目5番1号
計画地面積：約4,900平方メートル
延床面積：約77,000平方メートル
建築面積：約4,350平方メートル
構造・規模：
鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造
地下2階、地上29階、塔屋1階
建物高さ：約135メートル
主要用途：
行政機能：市庁舎、（仮称）市民利用空間
民間機能：ホテル、オフィス、商業
今後のスケジュール（予定）
本格着工：2026年6月
竣工：2029年9月（以降順次供用開始予定）