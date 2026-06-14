工藤静香、SUPER EIGHT、モナキも！ 『テレ東音楽祭2026夏』出演アーティスト第1弾発表
6月28日18時30分放送の『テレ東音楽祭 2026 夏』（テレビ東京系）出演アーティスト第1弾として、IMP.、相川七瀬、ano、A ぇ! group、AKB48、OWV、工藤静香、国生さゆり、ZARD、島袋寛子、Juice=Juice、SUPER EIGHT、DA PUMP、知念里奈、超ときめき宣伝部、中西保志、乃木坂46、FRUITS ZIPPER、MAX、南野陽子、宮沢和史、モナキが発表された。
【写真】A ぇ! groupに超とき宣も！『テレ東音楽祭』出演アーティスト第1弾をチェック
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送で届ける（一部事前収録あり）。MCを深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務める。
ZARD35周年を記念し、坂井泉水さんの歌声、映像とライブバンドメンバーがテレ東音楽祭に再集結。貴重な坂井さん直筆歌詞と共にスペシャルパフォーマンスを披露。「マイ フレンド」をはじめとする名曲の数々を一挙に届ける。
デビュー30周年を迎える島袋寛子によるSPEED名曲メドレーも。ソロとしては初披露となる「Body ＆ Soul」「Go！ Go！ Heaven」などの名曲メドレーを披露。同じ事務所ライジングプロダクションのアーティストたちとの特別な共演で届ける。
さらにTVQ九州放送開局35周年記念として、モナキと超ときめき♡宣伝部が福岡の意外なスポットから生中継する。
『テレ東音楽祭 2026 夏』は、テレビ東京系にて6月28日18時30分放送。
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送で届ける（一部事前収録あり）。MCを深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務める。
ZARD35周年を記念し、坂井泉水さんの歌声、映像とライブバンドメンバーがテレ東音楽祭に再集結。貴重な坂井さん直筆歌詞と共にスペシャルパフォーマンスを披露。「マイ フレンド」をはじめとする名曲の数々を一挙に届ける。
デビュー30周年を迎える島袋寛子によるSPEED名曲メドレーも。ソロとしては初披露となる「Body ＆ Soul」「Go！ Go！ Heaven」などの名曲メドレーを披露。同じ事務所ライジングプロダクションのアーティストたちとの特別な共演で届ける。
さらにTVQ九州放送開局35周年記念として、モナキと超ときめき♡宣伝部が福岡の意外なスポットから生中継する。
『テレ東音楽祭 2026 夏』は、テレビ東京系にて6月28日18時30分放送。