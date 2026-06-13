夏アニメ『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』主題歌発表で映像公開
アニメ『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』が7月4日よりTOKYO MX、BS11などで放送されることが決定した。メインビジュアル＆主題歌＆番宣CM2種が解禁となり、OPはNOMELON NOLEMON「ユラリユレル」、EDアーティストはAooo「DAYS！」に決まった
【動画】公開された夏アニメ『グロウアップショウ』OP＆ED映像
■イントロダクション
昭和30年代ごろ、高度経済成長期真っ只中の日本をもとに、
サーカスが娯楽の中心として、人々の生活に溶け込む時代。
最高峰のサーカス団のみが参加を許される、
世界の祭典「キルクスコレクション」への出場を懸け、
数多くのサーカス団が日本各地を移動しながら公演を行い、日々しのぎを削っている。
舞台は、団長の麻利(まり)亜(あ)が率いる「ひまわりサーカス」。
万年金欠に悪戦苦闘しながら、各地で巡業を行っている「ひまわりサーカス」の元に、
とある事情でサーカスの天才・鶴巻(つるまき)瑞佳(みずか)がやってくる。
個性豊かな「ひまわりサーカス」の団員たちと瑞佳の出会いは偶然か必然か……
夢追う少女たちが描く唯一無二のサーカスショウ、開演！
■キャスト
鶴巻瑞佳（つるまき みずか）役：野田朋花
川澄桜翔（かわすみ おうか）役：黒崎しおり
吾野伊万里（あがの いまり）役：小山内怜央
五十土五十鈴（いかづち いすず）役：安堂ななこ
由良葵（ゆら あおい）役：楠木ともり
由良茜（ゆら あかね）役：夏吉ゆうこ
酒匂雫（さかわ しずく）役：鎌倉有那
スヴェトラーナ役：岩橋由佳
間宮凛（まみや りん）役：茅野愛衣
麻利亜（まりあ）役：釘宮理恵
【動画】公開された夏アニメ『グロウアップショウ』OP＆ED映像
■イントロダクション
昭和30年代ごろ、高度経済成長期真っ只中の日本をもとに、
サーカスが娯楽の中心として、人々の生活に溶け込む時代。
世界の祭典「キルクスコレクション」への出場を懸け、
数多くのサーカス団が日本各地を移動しながら公演を行い、日々しのぎを削っている。
舞台は、団長の麻利(まり)亜(あ)が率いる「ひまわりサーカス」。
万年金欠に悪戦苦闘しながら、各地で巡業を行っている「ひまわりサーカス」の元に、
とある事情でサーカスの天才・鶴巻(つるまき)瑞佳(みずか)がやってくる。
個性豊かな「ひまわりサーカス」の団員たちと瑞佳の出会いは偶然か必然か……
夢追う少女たちが描く唯一無二のサーカスショウ、開演！
■キャスト
鶴巻瑞佳（つるまき みずか）役：野田朋花
川澄桜翔（かわすみ おうか）役：黒崎しおり
吾野伊万里（あがの いまり）役：小山内怜央
五十土五十鈴（いかづち いすず）役：安堂ななこ
由良葵（ゆら あおい）役：楠木ともり
由良茜（ゆら あかね）役：夏吉ゆうこ
酒匂雫（さかわ しずく）役：鎌倉有那
スヴェトラーナ役：岩橋由佳
間宮凛（まみや りん）役：茅野愛衣
麻利亜（まりあ）役：釘宮理恵
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