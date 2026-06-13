◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１３日、栗東トレセン

史上３頭目の連覇を狙うメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）はＤＰコースに入った。単走でゆったりと落ち着き、折り合いもスムーズに最終調整を終えた。

ＤＰコースに入れるのは、２着となった大阪杯の前日調整以来。好走した前走を踏襲した最終調整に、石橋調教師は「引っ張るところもなく、落ち着いていたね。（気配が）レースに直結するか分からないが、ここまでは心配なくきている。イメージ通り」と納得の表情を浮かべた。

中間も心身の成長が感じられる。今週９日はＣＷコースで調整。気負いやすい全休日明けは坂路に入れることが多かったが、落ち着き払った姿を見て、コースへ入れることを決めた。「長めを乗りたかったからね。キャンターでも気負っていなかった。翌日は追い切りでしっかりハミを取って走っていた」と石橋調教師は満足そうに説明する。

全休日明けにコースへ入れたのは昨年の６月１０日、ちょうど宝塚記念ウィーク以来だ。吉兆の調整パターンで万全の調整を施し、偉業へ挑む。