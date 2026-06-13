栗東での最終調整を終えたメイショウタバルを出迎える石橋調教師（カメラ・山本　武志）

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◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１３日、栗東トレセン

　史上３頭目の連覇を狙うメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）はＤＰコースに入った。単走でゆったりと落ち着き、折り合いもスムーズに最終調整を終えた。

　ＤＰコースに入れるのは、２着となった大阪杯の前日調整以来。好走した前走を踏襲した最終調整に、石橋調教師は「引っ張るところもなく、落ち着いていたね。（気配が）レースに直結するか分からないが、ここまでは心配なくきている。イメージ通り」と納得の表情を浮かべた。

　中間も心身の成長が感じられる。今週９日はＣＷコースで調整。気負いやすい全休日明けは坂路に入れることが多かったが、落ち着き払った姿を見て、コースへ入れることを決めた。「長めを乗りたかったからね。キャンターでも気負っていなかった。翌日は追い切りでしっかりハミを取って走っていた」と石橋調教師は満足そうに説明する。

　全休日明けにコースへ入れたのは昨年の６月１０日、ちょうど宝塚記念ウィーク以来だ。吉兆の調整パターンで万全の調整を施し、偉業へ挑む。