全英女子オープン（7月30日開幕）の出場権が懸かる「宮里藍サントリーレディス」の第1日目（兵庫・六甲国際GC=6619ヤード、パー72）。

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前週の全米女子オープンで14位に入った桑木志帆（23）が、2日目を65で回り、通算15アンダーで単独首位に立った。2年連続で経験した世界最高峰メジャーで4日間戦った感触が残っていれば、国内のバーディー合戦などわけないだろう。

今大会の上位2人と大会後のメルセデスランク（MR）上位3人(いずれも有資格者を除く)は、全英切符を手にできる。現在、MR5位の桑木は今大会後、「全米」で獲得したポイントが加算されるため、実際のランキングは4位。現在1位の佐久間朱莉（23）は、昨年の年間女王の資格で出場権を得ている。桑木がこのまま上位をキープすれば、2年連続で「全英」出場が叶う。

「今の桑木なら期待できますが……」と、あるツアー関係者がこう言う。

「昨年の全英女子は、山下美夢有（23）が優勝。2打差2位が勝みなみ（27）で、竹田麗央（23）も4位で日本勢が大活躍した。一方で、今大会優勝の郄橋彩華（27）と2位の岡山絵里（30）は予選落ち。大会終了時のMR上位で出場した佐久間、神谷そら（23）も決勝へ進めなかった。大会1か月前の世界ランク50位以内の資格で出た桑木もしかりです。日本勢19人の内、予選を通過した9人は全員が米ツアー組でした。毎年、国内ツアーの成績で5つ出場枠がある。国内組の全滅は避けたいのですが……」

ちなみに、直近5年の今大会優勝者の「全英」成績は、以下の通り。

25年 郄橋彩華 予落

24年 大里桃子 22位

23年 岩井千怜 予落

22年 山下美夢有 13位

21年 青木瀬令奈 予落。

今大会に勝った者が、全英でも大暴れすれば万々歳なのだが……。