ロンドン序盤はドル高水準で始まる、ドル円１６０円台前半＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドル高水準で始まっている。ドル円は株高などリスク選好の動きも相まって160.38付近に高値を伸ばしている。ユーロドルは1.1557付近、ポンドドルは1.3384付近に本日の安値を広げている。



ただし、中東情勢をめぐっては米国とイランの合意期待が優勢となっており、原油安、米債利回り低下、株高の動きが広がるなかで、有事のドル買いの矛先は鈍りがち。足元の実勢レートは一時のドル高水準からやや押し戻されている。



USD/JPY 160.28 EUR/USD 1.1566 GBP/USD 1.3396

外部サイト