東京女子医科大学（東京都新宿区）の建設工事を巡り、同大に計２億円超を不正に支出させたとして、背任罪に問われた同大元理事長の岩本絹子被告（７９）の初公判が１２日午前、東京地裁（福島直之裁判長）で始まった。

岩本被告は罪状認否で「私は背任行為はしていません」と述べ、起訴事実を否認した。

事件では、岩本被告の側近で同大経営統括部元次長の女（５３）と建築士の男（７０）（いずれも公判中）の両被告も背任罪に問われている。

岩本被告は両被告と共謀し、２０１８〜２１年、同大が男に対し、新校舎や新病棟の建設工事の「アドバイザー報酬」を支払う際、その一部を岩本被告に還流するため、本来の報酬額を上回る計約２億８３００万円を支出させ、同大に損害を与えたとして起訴された。

男と女は今年２月に開かれた初公判で、いずれも起訴事実を認めている。この裁判では、検察側が冒頭陳述で、男に支払われた報酬のうち、計約８７００万円が女を介して、岩本被告に還流されたと主張した。

岩本被告は同大副理事長などを歴任。１９年４月、理事長に就任した。しかし、同大の第三者委員会から大学の資金が岩本被告側に不正に還流した可能性を指摘され、２４年８月に理事長職を解任された。２５年１月、警視庁に逮捕され、その後起訴された。