TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』7月7日（火）より放送開始！第2弾キービジュアル・第2弾PV・主題歌情報などが解禁！

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一迅社WEBマンガサイト「一迅プラス」にて大好評連載中の原作・あおのなちによる『きみが死ぬまで恋をしたい』。

この度、放送情報、第2弾キービジュアル・第2弾PVが解禁となった。本作は2026年7月7日(火)より、AT-X、TOKYO MX、WOWOWほかにて放送開始。第2弾PVでは、新たにフラン（CV：内山夕実）、オミ（CV：茅野愛衣）のキャストが公開。PV内ではOP主題歌「Amore」の音源も初解禁となり、温かな学校生活が描かれる一方で、常に死と隣り合わせの環境、キャラクターの葛藤や疑問が、それぞれの印象的な台詞とともに紡がれている。

さらにオープニング・エンディング主題歌情報とそれぞれのアーティストコメントも到着した。

●楽曲情報

オープニング主題歌：

ReoNa

「Amore」

作詞・作曲・編曲：Pan（LIVE LAB.）

＜ReoNaコメント＞



TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』主題歌を担当させていただきます。ReoNaです。

6年前の夏、初めてコミックスのページを開いて、そこから止まらず3巻まで読み進めたのを覚えています。

いつだって、大切なものができると、失う未来を想像してしまいます。

いつか来る終わりは避けられずとも、限りある時間を渡し、注ぎ合えることもきっと“愛情”の形のひとつだと思います。

『Amore』という楽曲には、そんな想いを重ねさせていただきました。

どうか、“きみ死ぬ”の一部としてあなたの心に届きますように。

エンディング主題歌：

sajou no hana

「エテルネル」

作詞：sana 作曲：藤原彩豊 編曲：湯浅篤

＜sajou no hanaコメント＞



EDテーマを担当させていただけることになり、とても嬉しく身が引き締まる思いです。

常に死と隣り合わせの世界で、さまざまな感情が芽生えていく物語にどんな歌詞を書こうかたくさん悩みました。その中で、今一緒にいる人との時間の尊さを描きたいと思い、フランス語で＜永遠＞を意味する「エテルネル」というタイトルをつけました。

儚くも美しい少女たちの物語と共に、楽曲も愛していただけると嬉しいです！

●作品情報

TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』

2026年7月7日(火)より

AT-X、TOKYO MX、WOWOWほかにて放送開始

AT-X

7月7日(火)より毎週火曜日21：30〜

≪リピート放送≫

毎週木曜日9：30〜、毎週月曜日15：30〜

TOKYO MX、KBS京都、サンテレビ、BS11

7月7日(火)より毎週火曜日24:30〜

WOWOW

7月14日(火)より毎週火曜日24:00〜

【Cast】

トツキ・シーナ:高橋李依

カガリ・ミミ:日高里菜

リジィ・セイラン:瀬戸麻沙美

モード・アリ:石川由依

【Staff】

原作あおのなち（コミック百合姫／一迅社刊）

監督 友田康

副監督榎本直央

クリエイティブアドバイザー かくちたくだい

シリーズ構成・脚本 花田十輝

キャラクターデザイン 油布京子

プロップデザイン中山奈々

美術デザイン綱頭瑛子(草薙)

美術監督 中田洵輝(草薙)

色彩設計 中野尚美(ステラ) 永井唯香(ステラ)

撮影監督 許庭禎(CygamesPictures)

3Dディレクター 千野勝平(CHOTOTU)

編集 瀧川三智(REAL-T)

音楽 橋本由香利 未知瑠

音響監督 明田川仁

音響効果 安藤由衣

アニメーションプロデューサー 應地一晃

プロデュース インフィニット

プロダクトサポート EVOLROAR

アニメーション制作 ROLL2

＜Introduction＞

身寄りのない子供を戦争用の兵器として育てる学校に通う少女たち。

人を殺すための授業、誰が死んでも悲しむことさえままならない日常。

ここは不条理で、常に死と隣り合わせの日々が、「当たり前」な世界。

「どうしてみんな平気なの？」

自分の境遇を受け入れられずにいる14才のシーナはある夜、血まみれの小さな女の子・ミミと出会う―

どんな現実が訪れようとも、生きていく。

これはそんな少女たちが見つける、あどけない願いの物語。

●配信情報

TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』放送直前特番

TVアニメ放送に先がけ、第1話を世界最速でお届けいたします。

6月21日（日） 19時〜

出演：トツキ・シーナ役 高橋李依、リジィ・セイラン役 瀬戸麻沙美、モード・アリ役 石川由依

配信チャンネル：KADOKAWA Anime Channel

©あおのなち・一迅社／「きみ死ぬ」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』公式サイト

https://kimishinu-anime.com/