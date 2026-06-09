出産のためしばらく離れていたママが、生まれたばかりの赤ちゃんを抱いて帰宅することに。待ちわびていた大型犬は、初めて出会う小さな家族を前に尊い反応を見せたそうです。

話題となった投稿は記事執筆時点で77万回再生を突破。「最高のお姉ちゃん」「優しいお顔」といったコメントが寄せられています。

【動画：出産を終えた女性→1週間ぶりに赤ちゃんを連れて帰宅すると、大型犬が近づいて…あまりにも尊い『初対面の光景』】

待ちわびた再会の日

TikTokアカウント「ichimichannel」に投稿されたのは、大型犬と、生まれたばかりの赤ちゃんとの初対面の記録です。登場するのは、2021年8月生まれの女の子・シベリアンハスキーのいちみちゃん。この日はいよいよ、出産のため離れていたママが帰宅する日だったそうです。

ドアの前で待ついちみちゃんは、しっぽを振りながら待ちきれない様子だったとか。待ちに待った再会に胸を弾ませているかのような姿が印象的です。そして扉が開くと、ママの足元で、熱烈な歓迎を見せてくれたのでした。

小さな家族との“初めまして”

しかし、いちみちゃんが気になったのはママだけではありません。ママの腕の中には、これまで見たことのない小さな存在が。いちみちゃんは穏やかな表情で、赤ちゃんの頭や体へそっと鼻を近づけ、慎重に匂いを確かめていたそうです。

赤ちゃんが手を動かした瞬間には、耳をピンと立てて反応。さらに首をかしげる仕草も見せたのだとか。その様子は「何が起きたの？」と不思議そうに見つめているようにも見え、思わず頬が緩んでしまう光景だったのでした。

優しいお姉ちゃん

その後も、いちみちゃんは赤ちゃんのことが気になって仕方なかったようです。ベビーベッドから音がすると様子を見に行き、抱き上げられた赤ちゃんを近くで見守ることも。新しい家族の存在を自然に受け入れているような姿に、思わずほっこりしてしまいます♡

おむつ替えの様子を覗き込んだり、ベッドのそばで慎重に立ち上がったりする姿も見られたそう。最後にはベッドの下で伏せながら赤ちゃんを見上げ、優しいまなざしを向け続けていたいちみちゃん。あまりにも尊い“初めまして”の光景は、多くの人の心を温めることとなったのでした。

話題となった投稿には「お姉さんの顔になってる」「母性本能でお世話したくなるんだね♡」「心がじんわり温かくなりました」「赤ちゃん優しく見守ってるところがすごい」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ichimichannel」では、シベリアンハスキーのいちみちゃんの日常が数多く投稿されています。いちみちゃんの可愛らしい姿や、ご家族との温かな時間をぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ichimichannel」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。