佐久間大介の“ラフなのにオーラある”白Tシャツ×デニム姿に反響！笑顔はじけるイベントオフショットに「顔ちっさ」「美人すぎる」「激メロ」「今の髪の長さ好き」の声

【写真】佐久間大介『マテムリ』公開収録オフショット／イベントを盛り上げた豪華スポンサー／『マテムリ』過去オフショット

文化放送で放送中の『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（マテムリ）の公開収録イベントが開催された。

今回のイベントは約2年ぶり3度目の開催で、第1部には声優の杉田智和がゲスト出演。第2部は佐久間のソロパートとして実施された。

番組公式、佐久間大介がそれぞれXでオフショットを公開し、注目を集めている。

■佐久間大介が公開収録イベントに登場

番組公式Xで公開されたのは、佐久間と杉田の2ショット。

佐久間は、ピンクヘアにオーバーサイズのグラフィックTシャツ、デニムを合わせたカジュアルなスタイル。ベルトを見せるようにトップスをタックインし、チェーンネックレスやリングを合わせた私服感のあるコーディネートを披露している。

一方の杉田は、赤の切り替えが目を引く開襟シャツをさらりと着こなしている。笑顔でピースサインを決めるふたりの姿から、イベントの温かな空気が伝わってくる。

■佐久間大介「めっっっちゃ楽しかったです！！！！」

佐久間は、ステージ上で杉田と並んだ2ショットを公開。番組ロゴの入ったスクリーンを背景に、ふたりでピースサインを決めた楽しげな1枚となっている。

佐久間は「#マテムり公録ありがとうございました(^^)」と感謝をつづり、「めっっっちゃ楽しかったです！！！！」とイベントを振り返った。

SNSでは「ビジュ最高」「推しと推しのコラボ嬉しい」「コーデかっこいい」「かわいい2ショット」「顔ちっさ」「美人すぎる」「激メロ」「ニッコニコだ」 「ラフなのにオーラある」「今の髪の長さ好き」「今から放送が楽しみ」などの声が寄せられている。

なお、番組公式サイトではイベントレポートも公開中。イベントの模様は6月20日・27日の『マテムリ』で放送される。