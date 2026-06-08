「セックス・アンド・ザ・シティ」の女優クリスティン・デイヴィスと、「ユアプレイス、マイプレイス」などで知られる女優ティグ・ノタロがエミリー・ヘンリー氏のベストセラー小説「Beach Read」の映画化作品にキャスト入りした。



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2人はすでに発表されている「ブリジャートン家」の女優フィービー・ディネヴァー、「ミッドナイト・サン～タイヨウのうた～」の俳優パトリック・シュワルツェネッガーと共演することになる。



原作「Beach Read」は2020年に発表されたロマンティック・コメディで、売れっ子の恋愛小説家ジャニュアリー・アンドリュース(ディネヴァー)が主人公。父の死と隠されていた秘密により喪失感とスランプに陥る中、ミシガンのビーチハウスで夏を過ごしていた時に、かつてのライバルである作家ガス・エヴェレット(シュワルツェネッガー)と再会する。



創作に行き詰まった2人は互いのジャンルを入れ替えて執筆するという挑戦を始め、「恋愛はしない」という約束を交わすが、状況は思わぬ方向へと進んでいく。



監督・脚本は、同じくヘンリー氏の小説「あなたとわたしの夏の旅」のネットフリックス映画版を手がけたユーリン・クアン氏が担当。公開は2027年5月を予定している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）