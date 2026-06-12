女優の足立梨花(33)が11日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）にゲスト出演。高校時代について語った。長崎で生まれ三重で育ったという足立。「（ホリプロ）スカウトキャラバンに受かって、それが15歳の時だったんで、高校に入学すると同時に上京してきました」と上京時を振り返った。MCのジュニアに「堀越？」と聞かれると「日出の方なんです、一応芸能学校に」。「日出の同学年が結構いっぱい