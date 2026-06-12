ボクシングの元東洋太平洋スーパーバンタム級王者でＷａｋｅＲｉｓｅ会長の和気慎吾氏がＹｏｕＴｕｂｅ「和気慎吾リーゼントチャンネル」で、フレアジム会長の?あーやん?こと赤井祥彦氏と「３１５０ファイト」について取り上げた。元世界３階級制覇王者の亀田興毅氏がファウンダーを務める興行「３１５０ファイト」は今月６日、中止の危機を乗り越えて無事に開催。一方で、興毅氏による試合前の発言がファンの間でも物議を醸し