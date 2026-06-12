６月１２日午前、新千歳空港に台湾の航空機が緊急事態を宣言し着陸しました。けが人はおらず、他の便への影響も出ていないということです。国土交通省新千歳空港事務所によりますと、午前１０時５０分ごろ、台北発新千歳行きのタイガーエア台湾２３４便が緊急事態を宣言し、新千歳空港に着陸しました。午前１０時４０分ごろ、パイロットから「コックピットで煙が発生した」と連絡があったということです。航空機には乗客乗員