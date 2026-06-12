東京女子医科大学の元理事長の女が初公判で無罪を主張しました。東京女子医科大学・元理事長の岩本絹子被告（79）は大学の新校舎の建設をめぐり、アドバイザーだった1級建築士に対して不正な報酬を支払わせ、大学に約2億8000万円の損害を与えたとして背任の罪に問われています。12日の初公判で岩本被告は「背任行為はしていません」と述べ、起訴内容を否認しました。その上で、「報酬の一部を受け取ろうとしたことはない。私は無罪