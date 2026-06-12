あの「うふふふふ……」という明るい笑い声を聞くことはもう叶わない──。女優の中村玉緒さんが6月9日に肺炎のため86歳で亡くなっていたことがわかった。6月12日、所属事務所が発表した。【写真を見る】中村玉緒さんの近影、両手を広げて路上を歩く姿、ファー付きの服で横断歩道を渡っていた玉緒さんは1939年生まれ、京都出身。歌舞伎俳優の二代目中村鴈治郎を父親に持ち、1953年、映画『景子と雪江』で女優デビューを果たし