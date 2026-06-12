新潟市中央区のＪＲ新潟駅近くの路上で１２日にあった切りつけ騒ぎで、新潟中央署は同日、傷害事件として捜査したところ、男性が虚偽の説明をしていたとして、「事件でないことが判明した」と発表した。男性は当初、「後ろから近づいてきた男に刃物のようなもので切りつけられた」と説明していた。同署は男性から話を聞き、詳しいいきさつを調べている。