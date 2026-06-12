テキサス大学オースティン校の研究チームが、空気中の水分を集めて飲料水を取り出せるジャケット型デバイスを開発しました。この技術は繊維そのものに水分回収機能を持たせることで、ハイキングやキャンプ、農作業、災害対応、軍事活動など、飲料水を確保しにくい環境での利用を想定しています。Scalable hierarchical textile fibers toward personalized wearable atmospheric water harvesting | Science Advanceshttps://www.s