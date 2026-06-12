9日に死去した俳優中村玉緒さんを長年テレビCMに起用した食品会社「マロニー」が12日、「明るいキャラクターとフレーズをきっかけに、皆さまに広く愛される製品になりました」などとする追悼の言葉を寄せた。同社によると、中村さんは1995年から2019年まで、でんぷん麺のCMに出演。商品名をアドリブで歌った「マロニーちゃん♪」のフレーズが採用された。