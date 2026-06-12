元サッカー日本代表の近藤直也氏（４２）が１２日に自身の「Ｘ」を更新。Ｗ杯に挑むサッカー日本代表について言及した。日本代表をめぐっては、キャプテンを務めたＭＦの遠藤航がケガで離脱。ＦＷの町野修斗が追加招集された。ネット上では、別ポジションである町野が招集されたことに首を傾げる声も散見される。近藤氏は「これを見て『ボランチが抜けたんだからボランチを呼ぶべきじゃないの？』と思う人が多いと思う」と切