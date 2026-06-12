《この度は私の不適切な行動により皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい深くお詫び申し上げます》6月11日、人気スマートフォンゲーム『あんさんぶるスターズ!!』（以下『あんスタ』）のキャラクターの声を務める声優の伊藤マサミが、自身のXで不倫騒動を謝罪した。この件で、声優界の“不倫スキャンダル”の多さを嘆く声があがっている。『あんスタ』は、40人以上の個性豊かな男性アイドルを育成するアイドルプロデュ