10日、JR天王寺駅近くの地下街で発生した事件。外国人の女性が、男2人に刃物のようなもので刺され、バッグを奪われました。襲った男2人は逃走しています。現場近くに設置された防犯カメラには、事件発生当時の生々しい音声が残されていました。突然聞こえてきた悲鳴に様子を見に行く従業員。慌てた様子で店の中に戻ってくると、通報のためか、スマートフォンを取り出し操作する姿も。現場近くにいた人によりますと、2人の男は座り