東京・新宿区にある合同会社がマッチングアプリで知り合った相手を勧誘し、高額なコンサルティング契約を結ばせていたとして消費者庁が注意喚起しました。消費者庁によりますと、東京・新宿区の合同会社PLANETでは、業務委託したおよそ30人の男女が、マッチングアプリを通じて知り合った相手に「営業の仕事を紹介できる」などと勧誘をしていたということです。仕事をするにはコンサルティング契約が必要だとして50万円から150万円