日本およびアジア、東南アジアに料理教室を展開する株式会社ABCクッキングスタジオは、2026年7月1日（水）〜8月31日（月）の期間で、全国のABCクッキングスタジオにて、キッズ1dayレッスン「みんなでつくろう♪ポケモンカスタードプリンマフィン」を開講する。2026年6月1日（月）から予約を開始している。■「自分で作って家族にふるまう」食育体験ABCでは毎年夏休みの時期に、満4歳〜小学6年生のお子さまを対象として、1回完結型