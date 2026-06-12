グルメリポーターでタレント・彦摩呂（59）が12日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、最新の体重を公開する場面があった。最大体重134キロから“イケオジ”を目指すため、ダイエットに励んでいる彦摩呂。この日はクリニックを訪れ体重を測定することとなったが「言い訳です。昨日は佐渡島の友人が来て（深夜）2時半まで飲んでました」と釈明。そして体重計に乗ると「ほんまごめ〜ん!やってもうた」といい、そこには「108.6