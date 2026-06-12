金融庁は北海道のウリ信用組合に、元役員が顧客の預金など14億円を着服し、長期間公表していなかったなどとして、一部業務停止命令を含む行政処分を行いました。金融庁による検査で不祥事が明らかになったのは、北海道にある在日朝鮮人系のウリ信用組合です。元役員が顧客の預金など14億円を着服していたほか、同じような不祥事が4件発生していたにもかかわらず、長期間、事案を隠蔽していました。また、多額の架空名義の預金を受