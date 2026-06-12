SNS投稿に対する理不尽な批判コメントへの対処、反論法として、作家の乙武洋匡氏（50）とお笑い芸人の渡辺直美（38）が注目を集めている。【写真】高市首相もう中傷動画疑惑から逃げられない…終盤国会に待ち受ける“答弁地獄”は7.17会期末まで続く乙武氏は、タレント藤田ニコル（28）の騒動に対して物申した。藤田がことし5月に出産した長女を着物姿で抱っこし、「お宮参り」とのコメントを添えて7日にXへ投稿したところ、一