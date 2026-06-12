6月7日『文春オンライン』で、元E-girlsのメンバーで現在はインフルエンサーとして活動する稲垣莉生との熱愛が報じられた、なにわ男子の長尾謙杜。ファンが複雑な思いを抱える中、今度は別のところからも“疑惑”が上がっていて……。【写真】「プロ意識もクソもない」ファンが失望した長尾の“裏アカ”疑惑写真熱愛報道直後に“裏アカ流出疑惑”記事によると、長尾と稲垣の交際が始まったのは、昨年の冬ごろだという。「文春