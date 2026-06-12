東京都の小池知事は、きょう、政府が首都直下地震についての政策の方針示す「基本計画」を変更したことを受け、「東京が危ないという誤ったメッセージとなりかねない」と指摘しました。最悪の場合、死者が1万8000人にのぼり、建物は40万棟が全壊・焼失する、甚大な被害が想定される首都直下地震について、政府はきょう、首都直下地震の対策方針などを示す「基本計画」の変更を閣議決定しました。この中で、東京圏への集中を踏まえ