BMW「1シリーズ」の魅力 くるまのニュース

コンパクトながら重厚な走り味 BMW「1シリーズ」の魅力を紹介

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • BMWのエントリーモデルである「1シリーズ」を紹介している
  • コンパクトハッチバックでありながら、ドイツ車らしい重厚感があるそう
  • 使い方や求めるキャラクターに応じて幅広くカバーしているという
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