11日、神奈川県相模原市の河川敷で女子高校生を殺害したとして元交際相手の少年が逮捕された事件で、少年が「複数回、復縁を迫ったが断られた」などと話していることがわかりました。■19歳の少年“何度も復縁を迫っていた”殺人の疑いで逮捕された19歳の少年。何度も復縁を迫っていたと話しているといいます。19歳少年（捜査関係者による）「複数回にわたって復縁を迫ったが断られていた。当日も被害者を呼び出し復縁を迫ったが、