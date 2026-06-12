QTnetは、MVNOサービス「QTモバイル」で、6月12日より新たに「motorola edge 60」、「Xiaomi 17T 256GB」、「Xiaomi 17T Pro 256GB」、「REDMI Pad 2 9.7 4G 128GB」の販売を開始した。 motorola edge 60 一括支払い時の本体価格の例は、「motorola edge 60」が5万9400円、「Xiaomi 17T 256GB」が8万6086円、「Xiaomi 17T Pro 256GB」が11万5181円、「REDMI Pad 2 9.7 4G 128GB」が3万5640円。 取り扱い機