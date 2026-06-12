北海道産のじゃがいもでんぷんとコーンスターチ（とうもろこしのでんぷん）を主原料とした、大阪府吹田市に本社を置くマロニー株式会社が12日、自社サイトを更新。9日に肺炎により86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒）さんをしのんだ。中村さんは同社のCMに1995年から2019年まで出演。軽快に「マロニーちゃん」と語りかける姿が評判を呼んだ。同社は「このたびは中村玉緒さんのご報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。