神奈川・相模原市の河川敷で女子高校生が死亡しているのが発見された事件で、警察は19歳の男を逮捕した。男は女子高校生の元交際相手で「復縁を迫ったが断られたので犯行に及んだ」などと供述しているという。スマホのGPS情報もとに捜索し発見神奈川・相模原市の河川敷で、高校3年生の17歳少女が死亡しているのが見つかった事件で、女子高校生の首を絞めて殺害した疑いで警察は、自称・塗装工の19歳の男を逮捕。12日朝、送検した。