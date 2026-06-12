静岡・磐田市で、6歳の男の子が川で溺れて死亡していたことが分かりました。5月26日、磐田市の彷僧川で、放課後等デイサービスを利用していた6歳の男の子が川で溺れて死亡しました。当時、男の子は施設の職員や他の児童と屋外で活動していました。捜査関係者によりますと、複数の職員がいたものの男の子を見失ってしまったということです。警察は、施設側の安全管理に問題がなかったか、業務上過失致死の疑いも視野に捜査を進めて