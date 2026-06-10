カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【該当注意】仕事を辞めるかの判断ポイントがコレ！もう心が限界な時の特徴6選」と題した動画を公開した。本動画では、仕事が辛くても辞められずに悩む人に向けて、心が限界を迎えている時に現れる6つの具体的な特徴と、生活不安への対処法について解説している。 Ryota氏はまず、心が限界を迎えているサインとして「仕事が嫌すぎて眠れな