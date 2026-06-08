しなこ、“だいすき”な母親をバックハグ 密着親子ショットに「仲良しで可愛すぎる」「嬉しそうな表情にほっこり」の声
【モデルプレス＝2026/06/08】クリエイターのしなこが6月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親との2ショットを公開した。
【写真】30歳人気クリエイター「仲良しで可愛すぎる」母親をバックハグ
しなこは「マミーがだいすきすぎて」とつづり、母親との写真を投稿。耳付きカチューシャを身につけた母親を後ろから抱きしめ、互いの頬を密着させた仲睦まじい姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「愛情が伝わってくる」「仲良しで可愛すぎる」「お母様の嬉しそうな表情にほっこり」「幸せに包まれてる」「理想的な関係」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳人気クリエイター「仲良しで可愛すぎる」母親をバックハグ
◆しなこ、母親との2ショット披露
しなこは「マミーがだいすきすぎて」とつづり、母親との写真を投稿。耳付きカチューシャを身につけた母親を後ろから抱きしめ、互いの頬を密着させた仲睦まじい姿が収められている。
◆しなこの投稿に「仲良しで可愛すぎる」の声
この投稿に、ファンからは「愛情が伝わってくる」「仲良しで可愛すぎる」「お母様の嬉しそうな表情にほっこり」「幸せに包まれてる」「理想的な関係」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】