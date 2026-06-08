＜義母、老後資金がナイ！？＞再婚、幸せな生活…養育費を払い続けた母【第5話まんが：元夫の気持ち】
俺（アラタ）は、妻のシオリと2人の子どもとの4人家族だ。妻と結婚する前にマユと結婚していた。しかしマユはいつも俺に怒ってばっかりだった。俺は家族のために一生懸命仕事をしているのに、何も分かってくれなかった。家事をしろ、子育てをしろ……と、俺の仕事の邪魔をしてくる。そんなとき出会ったシオリは、いつも俺をたててくれる優しい女性だった。しかし順調な結婚生活を送っていたある日、実家の母が倒れたと連絡がきて……？
マユとはまったく話し合いにならなかった。マユとの生活は息苦しく、うまくいかない。そんなとき職場の部下だったシオリとの距離が縮まり、シオリの妊娠を機に離婚を決意した。
結果的に離婚は成立したが、マユは俺たちから金を搾れるだけ搾り取っていった。
母さんが倒れて通帳を確認した俺は驚いた。母さんには、ほとんど貯金がなかったのだ。シオリの助言もあって、俺はハヤトに「給料から仕送りしろ」と言ったんだ。
俺は母さんの病院に見舞いに行った。今後の生活について話し合う予定だから、シオリにも一応ついてきてもらったんだ。
マユとの結婚は間違いだったんだ。シオリとの結婚生活の方が順調で幸せだった。
シオリはパートしかしなかったから、生活自体は裕福だとは言えない。けれど俺たちは確かに幸せだったんだ。
母さんが倒れたが、正直母さんのために使ってあげられる金はない。
母さんに自分でどうにかしてもらわないといけない。
でもハヤトからの仕送りがあれば、きっとどうにか生活は回せるはずだ。
そう思ってこれからの話をしに行くと、なんと病室に久しぶりに会う人がいたんだ。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
マユとはまったく話し合いにならなかった。マユとの生活は息苦しく、うまくいかない。そんなとき職場の部下だったシオリとの距離が縮まり、シオリの妊娠を機に離婚を決意した。
結果的に離婚は成立したが、マユは俺たちから金を搾れるだけ搾り取っていった。
母さんが倒れて通帳を確認した俺は驚いた。母さんには、ほとんど貯金がなかったのだ。シオリの助言もあって、俺はハヤトに「給料から仕送りしろ」と言ったんだ。
俺は母さんの病院に見舞いに行った。今後の生活について話し合う予定だから、シオリにも一応ついてきてもらったんだ。
マユとの結婚は間違いだったんだ。シオリとの結婚生活の方が順調で幸せだった。
シオリはパートしかしなかったから、生活自体は裕福だとは言えない。けれど俺たちは確かに幸せだったんだ。
母さんが倒れたが、正直母さんのために使ってあげられる金はない。
母さんに自分でどうにかしてもらわないといけない。
でもハヤトからの仕送りがあれば、きっとどうにか生活は回せるはずだ。
そう思ってこれからの話をしに行くと、なんと病室に久しぶりに会う人がいたんだ。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙