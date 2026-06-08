黒髪→金髪で印象激変！ 美女たちのイメチェンショットに「唯一無二」「変貌すご〜」
髪色が変わるだけでその人のイメージは一変するもの。今回は、作品の“役”やイメチェンで金髪になったことを報告した人気俳優やモデルなどの女性有名人たちを紹介していく。ビフォーアフターでその変ぼうぶりを堪能してほしい！
【写真】美女たちの印象激変な金髪ショットを一気見
■鳴海唯
NHK連続テレビ小説『なつぞら』でドラマデビューした女優の鳴海唯は、自身のInstagramで金髪になった激変ショットを公開。直近の投稿では黒髪だった姿が一変、金髪メッシュで普段とは違った一面を見せている。
大人っぽいキャミワンピもよく似合う彼女にファンからは「カワイ過ぎだってば！」「髪の色が変わるとガラッとイメージが変わりますね。どちらも素敵」「変貌すご〜」「雰囲気が全然違うところもすごく新鮮」などの声が集まっている。
■BoA
25年間所属した韓国の大手芸能事務所「SMエンタテインメント」との契約が終了し、今年3月には個人事務所「BApal」を設立したことで話題な歌手・BoAもInstagramで金髪ショットを公開している。
ストライプ柄のシャツにジーンズを合わせたカジュアルなコーデでカメラにポーズを決める様子がカッコよく、コメント欄には「BoAちゃんをずっと応援してるよ」「嬉しすぎ。泣きそう」などの声やたくさんの「いいね」が送られていた。
■蒔田彩珠
7歳から子役として活動し、『万引き家族』『三度目の殺人』などの話題作にも出演してきた蒔田は「こっから夏だよ」のコメントとともにイメチェンショットを披露している。金とブラウンがメッシュになった髪型で、カメラに笑顔を向けたり、公園で遊んだりする様子がとてもキュートだ。
この投稿にファンからは「髪色も似合っていて唯一無二」「彩珠ちゃんめっちゃ可愛いです」「可愛すぎる 惚れてまうやろ〜」などの反響が集まっている。
減量成功で話題のお笑いタレントも金髪にイメチェン！
■りんごちゃん
バラエティー番組のダイエット企画で減量に成功したお笑いタレント・りんごちゃん。彼女はInstagramで「またハイトーンカラーに しようか迷い中。。。 ※写真はウィッグです」とコメントし、ウィッグでイメチェンした姿を公開。ウェーブのかかったボブカットはとても似合っており、いつもの黒髪とは違った魅力がある。
本投稿のコメント欄は「Puffyの由美ちゃんぽい」「倖田來未かと思った！」「めちゃくちゃ可愛い」「どうやって痩せれてるのか気になる」など、驚きと称賛の声にあふれていた。
■堀田真由
女優・堀田真由は、出演作のドラマ「岸辺露伴は動かない」シリーズの最新作『泉京香は黙らない』からオフショットを公開。鼻ピアスに金髪のマッシュヘアというパンクないで立ちで「岸辺露伴は動かない シリーズ最新作【泉京香は黙らない】 新人漫画家 西恩ミカを演じております 人生初の鼻ピ」とコメントしている。
印象激変の1枚にファンからは「鼻ピも似合っちゃう真由ちゃんさすがすぎる」「ドラマ拝見しました 真由ちゃんの演技素晴らしかったです」「めっちゃ可愛すぎる」「すごく狂気が良かったです 普段からは想像つかない」などのコメントが寄せられていた。
引用：
「鳴海唯」Instagram（＠narumi_05）
「BoA」Instagram（＠boakwon）
「蒔田彩珠」Instagram（＠makita_aju）
「りんごちゃん」Instagram（＠ringochan_0626）
「堀田真由」Instagram（＠mayuhotta）
【写真】美女たちの印象激変な金髪ショットを一気見
■鳴海唯
NHK連続テレビ小説『なつぞら』でドラマデビューした女優の鳴海唯は、自身のInstagramで金髪になった激変ショットを公開。直近の投稿では黒髪だった姿が一変、金髪メッシュで普段とは違った一面を見せている。
■BoA
25年間所属した韓国の大手芸能事務所「SMエンタテインメント」との契約が終了し、今年3月には個人事務所「BApal」を設立したことで話題な歌手・BoAもInstagramで金髪ショットを公開している。
ストライプ柄のシャツにジーンズを合わせたカジュアルなコーデでカメラにポーズを決める様子がカッコよく、コメント欄には「BoAちゃんをずっと応援してるよ」「嬉しすぎ。泣きそう」などの声やたくさんの「いいね」が送られていた。
■蒔田彩珠
7歳から子役として活動し、『万引き家族』『三度目の殺人』などの話題作にも出演してきた蒔田は「こっから夏だよ」のコメントとともにイメチェンショットを披露している。金とブラウンがメッシュになった髪型で、カメラに笑顔を向けたり、公園で遊んだりする様子がとてもキュートだ。
この投稿にファンからは「髪色も似合っていて唯一無二」「彩珠ちゃんめっちゃ可愛いです」「可愛すぎる 惚れてまうやろ〜」などの反響が集まっている。
減量成功で話題のお笑いタレントも金髪にイメチェン！
■りんごちゃん
バラエティー番組のダイエット企画で減量に成功したお笑いタレント・りんごちゃん。彼女はInstagramで「またハイトーンカラーに しようか迷い中。。。 ※写真はウィッグです」とコメントし、ウィッグでイメチェンした姿を公開。ウェーブのかかったボブカットはとても似合っており、いつもの黒髪とは違った魅力がある。
本投稿のコメント欄は「Puffyの由美ちゃんぽい」「倖田來未かと思った！」「めちゃくちゃ可愛い」「どうやって痩せれてるのか気になる」など、驚きと称賛の声にあふれていた。
■堀田真由
女優・堀田真由は、出演作のドラマ「岸辺露伴は動かない」シリーズの最新作『泉京香は黙らない』からオフショットを公開。鼻ピアスに金髪のマッシュヘアというパンクないで立ちで「岸辺露伴は動かない シリーズ最新作【泉京香は黙らない】 新人漫画家 西恩ミカを演じております 人生初の鼻ピ」とコメントしている。
印象激変の1枚にファンからは「鼻ピも似合っちゃう真由ちゃんさすがすぎる」「ドラマ拝見しました 真由ちゃんの演技素晴らしかったです」「めっちゃ可愛すぎる」「すごく狂気が良かったです 普段からは想像つかない」などのコメントが寄せられていた。
引用：
「鳴海唯」Instagram（＠narumi_05）
「BoA」Instagram（＠boakwon）
「蒔田彩珠」Instagram（＠makita_aju）
「りんごちゃん」Instagram（＠ringochan_0626）
「堀田真由」Instagram（＠mayuhotta）