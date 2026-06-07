【明治安田J1百年構想リーグ】FC東京 1−3 セレッソ大阪（6月6日／ＭＵＦＧスタジアム）

【映像】香川のダイレクトパス→華麗なダブルタッチアシスト

セレッソ大阪のFW柴山昌也が見せたダブルタッチからのラストパスが話題になっている。元日本代表MFの香川真司も絡んだ美しい崩しに、ファンたちが歓喜した。

C大阪は6月6日、明治安田J1百年構想リーグのプレーオフラウンド第2戦でFC東京と対戦。第1戦は2ー2の引き分けに終わっており、この第2戦に勝利したチームが年間3位となる重要な一戦だった。

重要な一線が動いたのは10分だった。FC東京の最終ラインからDFアレクサンダー・ショルツが出した縦パスをDF畠中槙之輔がカットし、香川にボールが入った。背番号8はダイレクトでFW櫻川ソロモンへつなぎ、テンポよくボールが前進する。さらにパスがつながり、柴山の足元にボールが入った。

すると柴山は、寄せてきたショルツのタイミングを見極め、左足でボールを引くダブルタッチを選択。一瞬で相手の重心をずらすと、すかさず右足でスルーパスを通した。これに反応したFW本間至恩が飛び出したGK田中颯よりも先に触り、右足で浮かせてゴール右隅へと流し込んだ。

DANZで解説を務めた加地亮氏は「攻守の切り替えの部分から。ここ（香川のところ）でダイレクトパスが1本繋がったところが大きいですよね。そしてスルーパスから、最後のシュート。本間選手も上手かった。柴山選手から本間選手へのパスコースはなかったですが、ダブルタッチで作りましたよね。あの辺の巧さもある」と一連のプレーを絶賛した。

するとSNSのファンたちは柴山のダブルタッチアシストに注目。「柴山スーパー」「そのダブルタッチはえぐいわ」「美しいラストパス」「真司のダイレクトも柴山のラストパスもシオンのゴールも全てが素晴らしい」「柴山のダブルタッチでタイミングずらしたパスから至恩のゴールうますぎ」と大絶賛した。

このゴールで勢いに乗ったC大阪は、35分と43分にも櫻川が得点を重ねる。FC東京の反撃を1点に抑え、重要な一戦を制した。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）