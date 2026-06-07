安田記念をシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博）で制した武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝が、レース終了後に行われたトークショーに出演した。

３階席まで埋まっていた超満員のファンから、ユタカコールで迎えられて登場。５７歳２カ月２４日での勝利となり、横山典弘騎手（５８）＝美浦・フリー＝が持つ５６歳３カ月４日というＪＲＡ・Ｇ１最年長勝利記録を更新したレジェンドは、「おじさん、頑張っています（笑）」と笑い飛ばした。

もともと騎乗予定だったアドマイヤズームが出走を回避したことで、新たに騎乗依頼が舞い込んだ。「言われたのが水曜日ですからね。調教師から電話がかかってきた」とレース４日前の急きょの依頼だったことを明かした。「日曜日はアドマイヤズーム１頭だけの予定だったので、回避が決まって『日曜日休みだ！』と思ったんですけど（笑）。いい馬が回ってきて、がぜんやる気になりました」とちゃめっ気たっぷりに話した。

来週の宝塚記念では、昨年の覇者メイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋）に騎乗予定。「ディフェンディングチャンピオンのメイショウタバルに乗ります。来週も最年長記録を更新したいですね！」とニヤリ。“ユタカ節”で会場を沸かせた。