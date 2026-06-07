ソニーミュージック「the LESSON 2026」第15期生エントリーも兼ねた“Kabukicho Street Live × the LESSON 公開審査会”が開催！

ソニーミュージックが主催するアーティスト養成講座「the LESSON 2026」第15期生募集にあわせて、エントリーも兼ねたオープンマイク形式のストリートライブイベント「Kabukicho Street Live × the LESSON 公開審査会」の開催が決定した。通過者は、ソニーミュージック主催の音楽講座「the LESSON 2026」の二次審査に参加することができる。

■公開審査会の開催概要と参加条件

会場は新宿 歌舞伎町タワー周辺 特設ステージ。開催日時は2026年6月7日（日）12:00～19:30で、受付は(1)11:30～12:00 (2)14:30～15:00の2回実施される。なお、制限枠数に達し次第、受付終了となるほか、小雨決行・荒天中止となる。出演・観覧はともに無料だ。

パフォーマンスは1組につき1曲。アコースティックギターの弾き語り、ピアノ弾き語り、スマホからカラオケを流しながらの実演に対応しており、現地ではエレピが用意される。アコースティックギターで参加する場合は楽器の持ち込みが必要。スマホからの音源出力は、USB-C、Thunderbolt、ステレオミニジャックに対応する。

出演資格は、12歳～25歳の男女で、「Kabukicho Street Live」公式LINEの友だち登録者であること。音楽ジャンルや形態は問わず、シンガー、シンガーソングライター、ユニットでの参加が可能だが、バンド形態は不可。さらに、週1回、東京・市ヶ谷のソニーミュージックでのレッスンに通えること、そして現在、特定の音楽プロダクションやレーベル、出版社などに所属していないことが条件となっている。

当日は受付時間内にエントリーを行い、その場でエントリーシートに必要事項を記入。その後、12:00～19:00の間で指定された時間に、転換込み持ち時間8分のパフォーマンスを行う流れとなる。パフォーマンスの様子は資料用として動画撮影され、終了後には簡単な質疑応答も予定。パフォーマンス後は自由解散となり、時間の許す限りほかの参加者のライブも観覧できる。なお、受付場所は当日に「Kabukicho Street Live」LINE公式アカウントで案内される。

アーティストを目指す若き才能にとって、実演の場で自分を直接アピールできる今回の公開審査会。「the LESSON 2026」への挑戦を考えている人は、ぜひチェックしてみよう。

■イベント情報

Kabukicho Street Live × the LESSON 公開審査会

日時：2026年6月7日（日）12:00～19:30

受付時間：(1)11:30～12:00／(2)14:30～15:00

会場：新宿 歌舞伎町タワー周辺 特設ステージ

料金：出演・観覧無料

問い合わせ：

■関連リンク

アーティスト養成講座「the LESSON 2026」

https://www.sonymusic.co.jp/sd/lesson/