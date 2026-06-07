悪玉コレステロール値を下げる最強の食べ物とは！？キャベツとおからヨーグルトが鍵を握る！【健康図解 毒出し】

悪玉コレステロール値を下げる最強の食べ物とは！？キャベツとおからヨーグルトが鍵を握る！

脂肪を代謝して善玉を増やす

サラダからスープ、ロールキャベツのような料理まで幅広く使えるキャベツ。実は、胃腸薬としても知られるビタミンUをはじめ、肝臓にコレステロールがたまるのを防ぐとともに脂肪の代謝をスムーズにし、脂肪肝や動脈硬化を予防するイノシトールを含む万能野菜。神経を正常に保つ、髪を健やかにして抜け毛を防ぐ効果もあるといわれています。

さらに漢方でも、腎を養い加齢によるシミ・しわを防ぐアンチエイジング、消化不良を改善する食材として位置づけられています。私のイチ押しは、おからパウダーとヨーグルトを組み合わせたおからヨーグルト。おからパウダーには食物繊維が豊富で、血糖値の上昇を緩やかにして脂肪をため込むのを防いでくれます。

また、良質なたんぱく質も豊富で、おなかの中で膨らむから、腹持ちがとてもよいのも嬉しいポイント。ヨーグルトと合わせて食べることで、腸内には善玉菌と短鎖脂肪酸が増えます。この短鎖脂肪酸は、食物繊維が発酵するときにつくられる物質で、脂肪細胞が栄養をとり込むのを防いで脂肪の燃焼を促し、善玉のHDLコレステロールを増やしてくれます。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 毒出し』工藤孝文