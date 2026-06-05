“燃やせ闘志を 信じろ努力を”「県高総体が開幕」総合開会式に85校約800人が参加《長崎》
高校スポーツの祭典が開幕です。
「県高総体」の総合開会式が5日、大村市で行われました。
今年は『燃やせ闘志を 信じろ努力を』をスローガンに、32の競技で9600人あまりが熱戦を繰り広げます。
大村市で開幕した県高総体の総合開会式には、85校の約800人が参加しました。
入場行進では、大村と創成館の吹奏楽部が息ぴったりの演奏を披露。
諫早商業バトントワリング部も、華麗なパフォーマンスで華を添えました。
今年のスローガンは「燃やせ闘志を 信じろ努力を」。
式では、大村工業ソフトボール部の持原 力主将が、堂々と選手宣誓を行いました。
（大村工業ソフトボール部 持原 力主将）
「私たち選手一同は、これから始まる高校総体に向けて本気でぶつかり合い、最後まであきらめずに戦い抜き、感動にあふれた戦いにすることをここに誓います」
今年の県高総体は、32の競技に88校から9600人あまりの選手が出場。
競技は6日から行われ、12日まで熱戦を繰り広げます。
NIBでは、バスケットボール初日と2日目の一部の試合、3日目と4日目の決勝リーグのすべての試合をAIカメラで撮影し、YouTubeで生配信します。
サッカーも初日と2日目は一部の試合、3日目以降はAIカメラのアーカイブ配信を行います。