「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」(１３日、ＭＵＦＧ国立)Ｊ２・Ｊ３東Ｂで出場する元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）＝福島＝が１２日、味の素フィールド西が丘で行われた前日練習に参加後、取材に応じ「（周りは）息子くらいの年代なので元気がいい。背中を押してもらって一緒にやりたい」と意気込んだ。また、Ｗ杯北中米３カ国大会に出場するに言及し「力はあるので、日本のいいところを出して勝ってもらいたい」と期