誕生日ケーキを前に座る幼児が、大人の女性から顔にケーキを押し付けられて泣きじゃくる投稿動画がSNSで拡散。投稿者が住むとされる福岡県の警察署などに、動画を見た人から虐待を疑う通報が相次いだ。県の児童相談所は幼児を一時保護。県警は幼児の保護者を子供への暴行容疑で調べる方針と6月8日付「西日本新聞me」が報じている。「インスタグラムなどのSNSには育児の様子を発信する方も多く、便利グッズの紹介や、ほのぼのとした